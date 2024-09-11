بأناقة وجمال .. يارا السكري تبهر متابعيها بفستان أبيض رائع

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ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري متابعيها بأخر إطلالة لها من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك بغاية الاناقة، مرتدية فستاناً ضيقاً طويل باللون الأبيض، من دون أكمام مكشوف الصدر و الكتفين ذات تصميم مميز، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.
وكانت نشرت يارا السكري مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، وظهرت بلوك رائع من إحدى القرى الإسبانية خلال زيارتها إلى هناك، إذ كانت ترتدي اللباس الإسباني التقليدي وهو فستان طويل وواسع عند الطرف، زاهي الألوان و مزين بالرسومات والورود ، بالإضافة إلى الورد على الرأس بشكل مميز.
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