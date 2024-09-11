شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يحيى حفلا غنائيا بساقية الصاوى يوم 25 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم على الحجار حفلا غنائيا كبيرا بساقية الصاوى بالزمالك، يوم 25 سبتمبر الجارى، ويقدم الحجار خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغنياته التى يعشقها جمهوره، أبرزها الشهد والدموع، على قد ما حبينا، العروسة، مسألة مبدأ 2، روحى فيكى، فى قلب الليل، يا موجة يا زرقة، جوة حضنى، مغرم صبايا، أنا كنت عيدك، أنت المدد، متمنعوش الصادقين، ريشة، الليل وآخره، الزين والزينة، متصدقيش، رمي رمشه، زي الهوي، إسكندراني، تيجيش نعيش، عارفة، الحلواني، وغيرها من الأغانى.

يذكر أن الفنان الكبير على الحجار أعلن عن تفاصيل حفل "100 سنة غناء"، الذى سيقام تكريمًا للموسيقار الراحل بليغ حمدى، يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر المقبل، بمسرح دار الأوبرا المصرية، ونشر الحجار عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام" بوستر حفل "100 سنة غناء"، معلنًا عن مفاجأة بمشاركة الفنانين وائل الفشنى، ومحمد محيى.

وقدم النجم على الحجار واحدة من أقوى حفلاته بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ32، ورفع شعار كامل العدد، وقدم باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة، الذي تفاعل معها الجمهور، ومنها مسألة مبدأ ومتمنعوش الصادقين وعم بطاطا وذئاب الجبل وفي قلب الليل وزى الهوى وعارفة.

وحرص النجم على الحجار على تقديم 3 أغانى صعيدية، بصحبة فرقة للمزمار، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وغنى في البداية اغنية عريسنا واصل والليل وآخره، وغيرها من الأغانى.