شكرا لقرائتكم خبر عن دور العرض تستقبل فيلم عاشق بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح المنتج أحمد السبكى فيلم عاشق بطولة النجم أحمد حاتم، اليوم فى جميع دور العرض السينمائية، من إخراج عمرو صلاح، وتشارك في بطولة العمل أسماء أبو اليزيد، وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد طرحت البوستر الدعائي للعمل وتصدر البوستر كل من أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، فيما تشارك هنا الزاهد كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم.

ونشر أحمد حاتم برومو العمل، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وعلق قائلًا: عاشق 11 - 9 بجميع دور العرض، يارب يعجبكم

"عاشق" بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين، من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، وتدور قصة فيلم "عاشق" في إطار رومانسي، تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين شاب وفتاة (أحمد حاتم وأسماء أبواليزيد)، حيث إن الشاب هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها فى فخ الإدمان.

يشار إلى أن النجم أحمد حاتم حقق نجاحًا كبيرًا بمسلسله عمر أفندى، بطولة آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، مصطفى أبوسريع، محمد عبدالعظيم، ميران عبدالوارث، إسماعيل فرغلي، ميمي جمال، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.