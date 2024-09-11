شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء تصويره.. تعرف على موعد عرض فيلم رى ستارت لـ تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم تامر حسنى، مساء أمس، من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد "رى ستارت"، داخل إحدى فيلات الشيخ زايد، واحتفل كل أبطال الفيلم بختام التصوير وسط أجوء ممزوجة بالفرحة.

وتقرر عرض فيلم "رى ستارت"، بطولة هنا الزاهد وباسم سمرة وعصام السقا ومحممد ثروت وإخراج سارة وفيق، فى موسم عيد الفطر المقبل.



رى ستارت



رى ستارت



رى ستارت



رى ستارت

وتتعاون المخرج سارة وفيق مع النجم تامر حسنى للمرة الثانية بعدما قدما سوياً فيلم "مش أنا"، والذى لاقى نجاحا كبيرا وقت عرضه فى السينمات وحقق أراقما قياسية، وشارك فى بطولة العمل كل من سوسن بدر، ماجد الكدوانى، حلا شيحة، وعدد كبير من الفنانين.

وقدم تامر حسنى آخر أفلامه "تاج" الذى عرض فى موسم عيد الأضحى العام الماضى 2023، وشارك فى بطولته دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى.