جمهور بيونسيه يتّهم حفل جوائز CMA بالعنصرية…ماذا حصل؟

أعرب جمهور بيونسيه عن غضبه بعد فشل حفل توزيع جوائز CMA (Country Music Association) لعام ٢٠٢٤ في ترشيح المغنية لألبومها الريفي “كاوبوي كارتر” (Cowboy Carter).

وعلى الرغم من نجاحها على نطاق واسع، لم تتلقَّ بيونسيه ترشيحًا واحدًا، مما أدى إلى اتّهامات بالعنصريّة ضد حفل توزيع الجوائز.

وتوجّه جمهور بيونسيه إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن إحباطه وغضبه بسبب استبعادها من ترشيحات CMA.

“كاوبوي كارتر”، الألبوم الثامن لبيونسيه، احتل المرتبة الاولى في العديد من البلدان وتلقّى إشادة من النقّاد بعد صدوره في آذار/مارس.

تصدّرت الأغنية الرئيسية للألبوم، “Texas Hold ‘Em”، أيضًا قائمة Billboard hot 100 فكانت بيونسيه بذلك أول امرأة سوداء تتصدّر قائمة ألألبومات منذ إنشائها في عام ١٩٦٤، ما يمثّل إنجازًا كبيرًا في هذا المجال.

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دفع ازدراء CMA لبيونسيه العديد من المعجبين إلى الاعتقاد بأن التحيّز العنصري لعب دورًا في قرار استبعادها، حيث أشار البعض إلى تاريخ CMA في طرد الفنانين السود.