شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير يعيش أزمة جديدة بسبب حفل الأردن بعد اتهامه بحيازة مخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض الفنان سعد الصغير لأزمة جديدة حيث انه متعاقد على إحياء حفل غنائى كبير بالأردن يوم الجمعه المقبل الموافق 13 سبتمبر وكان يفترض سفر سعد الصغير غدا الخميس إلى الأردن للمشاركة في الحفل وبسبب قرار النيابة بحبسه 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق بعد اتهامه بحيازته مواد مخدرة عبارة عن زيت الماريجوانا بقصد التعاطي، عثرعليها بحوزته أثناء تفتيشه في المطار عقب عودته من الخارج،

يتعرض هذا الحفل لأزمة كبيرة فى حالة استمرار حبسه وعدم خروجه بضمان محل إقامته وعدم التجديد له مما أدى إلى وقوع المنظمين في مشكله مع الجمهور الذى قام بحجز تذاكر الحفل، وإلى الآن لم يظهر ما سوف يتخذه منظمى الحفل بالأردن هل يتم تأجيل الحفل أم يتم الغاءه وذلك بسبب انتظار قرار النيابة التجديد أو الافراج عنه

كان قدم تليفزيون "الخليج 365 "تغطية خاصة، حول ما أمرت به جهات التحقيق بحبس سعد الصغير المطرب الشعبي، 4 أيام احتياطيا على ذمة اتهامه بحيازته مواد مخدرة عبارة عن زيت الماريجوانا بقصد التعاطي، عثر عليها بحوزته أثناء تفتيشه في المطار عقب عودته من الخارج.

وأمرت جهات التحقيق بإرسال المواد التي عثر عليها بحوزته إلى المعمل الكيماوي للفحص، وبيان هل تحتوى مواد مخدرة من المدرجة بجداول المخدرات المعروفة أم لا؟

وكانت مصادر مقربة من الفنان سعد الصغير، أكدت القبض على المطرب الشعبى فور عودته من رحلة فنية قادما من الخارج. وقال الفنان أنه لا يجيد القراءة أو الكتابة ولا يعلم أن المضبوطات محظور تداولها.