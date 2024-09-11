«شرم الشيخ» يستعد لانطلاق الدورة التاسعة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى فى دورته التاسعة، لتجهيز فعالياته التى تنطلق يوم 15 نوفمبر، وتستمر فعالياته حتى يوم 20 نوفمبر 2024، بمدينة شرم الشيخ، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير جلال الشرقاوي، والرئيس الشرفى للمهرجان سيدة المسرح العربى سميحة أيوب.

والتقى الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصري، المخرج مازن الغرباوى رئيس ومؤسس المهرجان، والدكتورة إنجى البستاوى مدير عام المهرجان، المنتج هشام سليمان رئيس اللجنة العليا للدورة التاسعة.

واستعرضت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى خطة وتفاصيل الدورة التاسعة على الدكتور أحمد فؤاد هنو، والذى أكد أهمية هذا المهرجان الذى يدعم الشباب ويحقق لهم طموحاتهم الفنية، ويحدث تواصل ثقافى بين الأجيال بتكريم الرواد والأساتذة الكبار مع الشباب، كما أن وجود المهرجان فى سيناء يؤكد التوجه الثقافى والامتداد الثقافى نحو عدالة ثقافية، كما أشاد بشعار المهرجان (المسرح من أجل السلام)، مؤكدًا أنه شعار يتوافق مع الأحداث المحيطة.

وأكد «هنو» استمرار دعم وزارة الثقافة المصرية، ورعايتها للمهرجان لما يقوم به من دور مهم وفعال فى التنشيط الثقافى والترويج السياحي، خاصة أنه يحمل صبغة دولية ويأتى إليه فنانون من كل دول العالم.

ووجهت إدارة المهرجان الدعوة لمعالى الوزير لافتتاح الدورة التاسعة، لأنه وجوده يؤكد ويرسخ لدعم معنوى لشباب المسرح فى مصر والعالم، فأكد سيادته الحضور، وشكر رئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان على دعمه ورعايته للدورة التاسعة.

كما التقت إدارة عمل المهرجان، اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بمكتبه بالقاهرة، الذى أكد دعمه ورعايته للدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي، كما أكد أهمية الحدث وأن يتم الترويج له عالميًا لما له من أهداف تنموية تخص شرم الشيخ بشكل خاص وجنوب سيناء بشكل عام لوضعها على خريطة المحافل العالمية الكبرى ويأتى ذلك من خلال إهتمامه بالقوى الناعمة والأحداث الثقافية العالمية، مؤكدًا أن المحافظة ستقوم بعمل استعدادات كبيرة تتماشى مع طموحه فى التوعية الثقافية والتنمية الشاملة والأفكار والرؤى الاستثمارية التى يود تقديمها فى جنوب سيناء بشكل عام وشرم الشيخ على وجه الخصوص كى تكون مدينة عالمية كبيرة ومقصد للاستثمار والسياحة العالمية على كل المستويات، كما أشاد سيادته بالتحضيرات المقدمة للدورة التاسعة من المهرجان.

ومن جانبه وجه الفنان مازن الغرباوي، كل الشكر لسيادته ولكل القيادات فى المحافظة، بما يقدمونه من دعم للمهرجان بدورته التاسعة ودعمهم الدائم للشباب وإدراكهم بأنهم المستقبل، وأن الوجه الثقافى للمحافظة مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالوجه السياحى، وأكد الغرباوى أنه ستكون هناك لقاءات عمل مستمرة مع المحافظة تواكب التطلعات العالمية لإدارة المهرجان والتى تتماشى مع خطط التنمية المستدامة فى سيناء وتطلعات وأحلام سيادة المحافظ بهدف استدامة خطط التنمية الشاملة لأهالى جنوب سيناء.

المهرجان يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وسيادة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.