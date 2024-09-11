إيهاب توفيق: الحفلات أهم من إحصائيات «السوشيال ميديا»

ياسر رشاد - القاهرة - يعيش النجم إيهاب توفيق حالة كبيرة من النشاط الفنى خلال العام الجارى 2024، خاصة بعد نجاح اغنيته الجديدة «الأستاذ» التى تعتبر بمثابة شكل ومنهج جديد له على الساحة، بعد تقديمها مع مؤدى الراب الشهير «إسلام شندى»، وبالرغم من كونها مغامرة كبيرة إلا أن الأغنية حصدت العديد من ردود الافعال الطيبة بين فئات مختلفة من الجمهور وعلى صفحات ومواقع السوشيال ميديا المختلفة.

وعلى مستوى الحفلات أيضا شهد صيف العام الجارى 2024 تواجدا كبيرا للنجم إيهاب توفيق سواء فى مصر من خلال مهرجان قلعة صلاح الدين الأيوبى وكذلك فى الدول العربية تونس والأردن، بالإضافة إلى جولته الغنائية فى الولايات المتحدة الأمريكية التى لاقت نجاحا كبيرا.

لا شك أن إيهاب توفيق واحد من أهم رواد حقبة التسعينيات فى الأغنية المصرية، فهو أحد فرسان الجيل المبدع الذى نجح فى تطوير شكل الأغنية المصرية وجعلها فى مكان مميز على خريطة المنافسة مع الثقافات الغنائية الأخرى.

فى فترة ما قرر إيهاب الابتعاد عن الساحة للاحتفاظ بالشكل والمنهج الإبداعى الخاص به، وكان القرار المصاحب هو عدم الانخراط فى شكل جديد تجارى للاغنية بعيد تماما عن الإبداع الذى تعود عليه جمهوره، حتى قرر التوقيع مع جهة إنتاجية جديدة بعنوان «لايف استديوز» منذ ثلاثة أعوام، ومن وقتها وهو دائما متواجد على الساحة الغنائية بأعمال قادرة على المنافسة.

إيهاب تحدث عن أغنيته الجديدة قائلا: «أغنية الأستاذ شكل جديد ومختلف لى على الساحة، وأضافت لى الكثير من التطور ومواكبة ثقافة الجمهور، ولكن كعادتى لم أتخلى عن الشكل والأداء الذى ينتظره منى الجمهور فى أعمالى الجديدة».

وأضاف: «تحمست للأغنية كثيرا منذ اللحظة الأولى ولم أتخوف من المغامرة لأنى أبحث عن التطوير باستمرار وتقديم أعمال جديدة ومختلفة، خاصة وأن مواكبة التطورات أصبح ضرورى للغاية ولكن بالطبع مع الحفاظ على الإبداع».

وتابع حديثه قائلا: «أواصل العمل أيضا فى مجموعة جديدة من الأغانى سيكون عدد منها خلال العام الجارى 2024، وبدأت بالفعل العمل عليها لطرحها فى أقرب وقت تباعا للجمهور».

وأضاف: «أتعاون مع فريق عمل مميز ومبدع من الأجيال الجديدة، من أجل تحقيق التطوير وتقديم أغانى تتمتع بجودة تناسب ثقافة ووعى الأجيال الجديدة من الجمهور، فالتطوير أصبح أهم سمات الاستمرار والعمل، خاصة مع التطورات الكبيرة التى نعيشها خلال الفترة الحالية فى كل شئ».

وتابع حديثه قائلا: «أشعر باستقرار كبير مع جهة الإنتاج التى أتعاون معها وهذا ما يجعلنى أريد العمل دائما، فمنذ التوقيع معها على مدار ثلاث سنوات حققنا العديد من النجاحات ونطمح فى الاستمرار على هذا المنوال، فهم لديهم خطة عمل وفكر في وقت أصبح التعاون مع جهة إنتاجية لديهم فكر جديد ومبتكر صعب للغاية».

وعن طرحه لأعماله الجديدة على هيئة أغانى سنجل، قال : «هذا الإسلوب أصبح هو مفتاح العمل فى الوقت الحالى، لأنه يعطى للمطرب مساحة كبيرة من العمل والاهتمام بكل الأغانى وتقديمها في صورة جيدة للجمهور، فكل أغنية تقدم حاليا بمثابة البوم وهذا ما جعل الإنتاج يعود للعمل من جديد، فكل شئ لابد أن يسير فى اتجاه التطور والمواكبة لاستمرار العمل والإنتاج».

وعن الحفلات، قال: «الحفل دائما بالنسبة لى حالة كبيرة من السعادة والإستمتاع بمقابلة الجمهور والغناء معهم، فدائما الحفل يتيح للمطرب التعايش والاحتكاك بالجمهور بشكل مباشر ولمس ردود الأفعال على الأعمال الجديدة، وهذا بالنسبة لى هام للغاية أكثر من عدد المشاهدات وإحصائيات السوشيال ميديا».