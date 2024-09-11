بهذه المواصفات.. مؤلف مسلسل فهد البطل يبحث عن طفل يشبه أحمد العوضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يبحث محمود حمدان، مؤلف مسلسل فهد البطل، عن طفل يشبه الفنان أحمد العوضي وطفلة تشبه الفنانة ميرنا نور الدين، للمشاركة في العمل الفني.

وكتب محمود حمدان، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي: "مسلسل فهد البطل بندور على طفل عنده 7 سنين يكون شبه أحمد العوضي شخصية مهمة جدا، وطفلة 5 سنين شبه ميرنا نور الدين تكون دمها خفيف".

وأضاف: "اللي فيه المواصفات دي يا ريت نسيب صورته في كومنت، وفي أوديشن لباقي الأطفال لسه هنحدد الميعاد".

مسلسل "فهد البطل"، المقرر عرضه في رمضان 2025 بطولة: أحمد العوضي، ميرنا نور الدين وياسمين رئيس وسارة سلامة ونسرين أمين وأحمد عبد العزيز وصفاء الطوخي وعصام السقا، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

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