أنغام.. كواليس الحفل الأول لألبوم "تيجي نسيب" في السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت الفنانة أنغام، مساء أمس، إلى السعودية لإجراء الاستعدادات النهائية لحفل ألبومها الجديد تيجي نسيب، الذي حقق نجاحات جماهيرية ضخمة فور طرحه على يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية الشهيرة.

وصول أنغام إلى جدة استعدادًا لحفل “تيجي نسيب”

تقام البروفات النهائية للحفل مع الأوركسترا الموسيقية الكبرى بقيادة المايسترو هاني فرحات، لتقديم أغاني ألبوم تيجي نسيب للمرة الأولى على المسرح.

حفل جدة هو الأول لألبوم تيجي نسيب

يعتبر حفل جدة هو الأول لألبوم تيجي نسيب الذي تم طرحه خلال يوليو الماضي، وحقق أكثر من 10 مليون مشاهدة خلال أسبوعه الأول عبر يوتيوب فقط .

يقام الحفل يوم الجمعة 13 سبتمبر على مسرح عبادي الجوهر أرينا، وتم نفاد التذاكر بالكامل بعد ساعتين فقط من طرحها.

كما تلتقي أنغام جمهورها بأغاني “تيجي نسيب” في البحرين والإمارات وتأتي مواعيده اعلى النحو الآتي:

موعد حفل البحرين

حفل البحرين في 20 سبتمبر على مسرح الدانة، وتم نفاد التذاكر بالكامل.

موعد حفل الإمارات

وفي 27 سبتمبر تحيي أنغام حفلها في كوكاولا أرينا بـ دبي، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

جاء البوم تيجي نسيب بـ 12 أغنية، وحقق 10 ملايين مشاهدة في أسبوعه الأول، وابتعدت فيه أنغام عن الطرح التدريجي السائد في ألبومات الفترة الحالية.

وجاءت قائمة الأغاني كالآتي:

“هو انت مين، وبقالك قلب، بنعمل حاجات، اسكت، خليك معاها، مكانش وقته، تيجي نسيب، القلوب أسرار، ايه الأخبار، كان بريء، هقولك إيه”

وحمل الألبوم مفاجأة لحنية مميزة حيث يتواجد إسم الملحن الراحل رياض الهمشري في الألبوم قام بتلحينها منذ 17 عام، بجانب مجموعة من الشعراء والملحنين المتميزين “أمي طعيمة، إيهاب عبد الواحد، أمير محروس، خالد سليمان، مادي”.

تفاصيل مبدئية لألبوم أنغام الجديد

أعلنت أنغام عن ألبومها الجديد عبر حساباتها المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة مشوشة تزيد من تعطش جماهيرها لتفاصيل ألبومها الجديد وإطلالتها داخل صوره.

ألبوم أنغام من إنتاجها الخاص

حملت الصورة الدعائية للألبوم مفاجأة فنية وهي اسم الشركة الخاصة بأنغام والتي تعلن من خلالها أن الألبوم من إنتاجها الخاص.

كانت قد أعلنت أنغام خلال مايو الماضي عن استعداداتها للألبوم الجديد من خلال لقاء تلفزيوني بعد أحد حفلاتها، وانتهت بالفعل من تسجيل أغانيه مع فريق مميز من الشعراء والملحنين والموزعين.

أحدث ألبومات أنغام “مزح” 2020

كانت آخر الألبومات الغنائية لـ أنغام، الباقة الخليجية في “مزح”، الذي تم طرحه في 2020، ضم الألبوم 15 أغنية، منهم "مزح، غريب، لا تستغرب،آخر لقا، لايقين، اسمك حبيبي، هناوهناك"، مع عدد من كبار صناع الأغنية الخليجية، من الشعراء" بدر بن عبد المحسن، عبد الرحمن بن مساعد، تركي آل الشيخ، الجادل، قوس"، والألحان من نصيب "سهم، صادق الشاعر".

وسبقه بعامين ألبوم خليجي آخر عام 2018، وضم 12 أغنية أبرزهم: "لاتهجى، مستحيل، هدى قلبه، لوتحلف، الخيانة، يوجعونك، تلاقينا، وين تروح" وحقق نجاح جماهيري كبير على مستوى العالم العربي، خاصة في حفلات أنغام في دول الخليج، حيث يحدث تناغم بينها وبين جمهورها بتفاعل مميز مع تلك النوع من الإصدارات الغنائية لها.

ألبوم “حالة خاصة جدا” 2019

أما على صعيد اللهجة المصرية طرحت أنغام ألبوم “حالة خاصة جدا” في 2019، والذي حقق نجاحا جماهيريا ضخما، وتتلقى أغانيه إلى الآن تفاعل كبير في الحفلات الغنائية، ضم الألبوم 14 أغنية من بينهم:"بقول نسياك، نزوة، هدنة، على حسك في أيامي، مطمنة"، وتعاونت فيها مع كبار الشعراء ومنهم" أمير طعيمة، رياض الخولي ،أحمد المالكي"، ومن الملحنين"خالد عز، هشام بولس، مدين"، ومن الموزعين:"أحمد إبراهيم، نادر حمدي".

سجل أغاني أنغام المنفردة خلال 4 سنوات

وواصلت أنغام إصداراتها من الأغاني المنفردة طوال 4 أعوام السابقة، ومنها “هو نفس الشوق، هتشتاقوا، نفضل نرقص، أنا بعته كتير، لوحة باهتة، عشان أرضيك، نسينا نعيش” وختامها مع أغنية “سيبك إنت”.