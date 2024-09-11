شكرا لقرائتكم خبر عن شباك تذاكر السينما يحصد 7.8 مليون جنيه هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

تتواصل منافسات الأفلام على شباك التذاكر، وذلك باستمرار عرض أفلام موسم عيد الأضحى 2024 والتي انطلقت في يونيو الماضى، وكذلك أفلام موسم الصيف والتي طرحت خلال شهر يوليو وأغسطس، حيث حصد شباك التذاكر هذا الأسبوع إيرادات بلغت 7 ملايين و 800 ألف جنيه مقسمة على 6 أفلام معروضة في السينما، وفى هذا التقرير ننشر إيرادات كل فيلم هذا الأسبوع وكذلك الإيرادات الاجمالية لكل فيلم.

إكس مراتى.. 4.899.026 مليون جنيه

حقق فيلم "إكس مراتى" هذا الأسبوع إيرادات بلغت 4.899.026 مليون جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم 77 مليون جنيه خلال 7 أسابيع عرض، حيث انطلق الفيلم في دور العرض يوم 24 يوليو الماضي للمنافسة في موسم الصيف السينمائي 2024، والفيلم بطولة هشام ماجد، أمينة خليل، محمد ممدوح، خالد كمال، علي صبحي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج معتز التوني، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي.

ولاد رزق 3.. 256.834.277 مليون جنيه

حصد فيلم "ولاد رزق 3 – القاضية" إيرادات وصلت إلى 1.412.012 مليون جنيه، لتضاف إلى ما حققه الفيلم خلال الأسابيع الماضية وتكون المحصلة 256.834.277 كأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، والفيلم من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وأحمد الرافعي. وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، أحمد فهمي، وفيدرا. والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان.

اللعب من العيال.. 54.241.776 مليون جنيه

حقق فيلم "اللعب مع العيال" إيرادات بلغت مليون جنيه هذا الأسبوع، لتكون حصيلة إيرادات الفيلم 54.241.776 مليون جنيه خلال 13 أسبوع عرض، حيث إنطلق الفيلم يوم 12 يونيو الماضى للمنافسة في موسم عيد الأضحى 2024، والفيلم بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبد العظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأول مع محمد إمام.

عصابة الماكس.. 28 مليون جنيه

فيلم "عصابة الماكس" أضاف في شباك تذاكر هذا الأسبوع 360 ألف جنيه، للتخطى إيرادات الفيلم بعد 13 أسبوع عرض، 28 مليون جنيه، والفيلم بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، و من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية.

جوازة توكسيك.. 9.312.544 مليون جنيه

اكتفى فيلم "جوازة توكسيك" بإيرادات 140 ألف جنيه هذا الأسبوع، ليكون إجمالي ما حققه حتى الآن 9.312.544 مليون جنيه خلال 10 أسابيع عرض، حيث انطلق الفيلم في دور العرض يوم 4 يوليو الماضي، والفيلم بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد أنور، ملك قورة، هيدي كرم، تامر هجرس، الراقصة الاستعراضية جوهرة ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

أهل الكهف.. 13.613.230 مليون جنيه

توقفت إيرادات فيلم "أهل الكهف" 13.613.230 مليون جنيه، بعد 13 أسبوع عرض، والفيلم بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبرى فواز، بسنت شوقى، مصطفى فهمى، بيومى فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.