نورهان منصور برفقة شقيقتها التوأم.. والجمهور: "تجننوا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نورهان منصور متابعيها، على السوشيال ميديا أحدث ظهور لها برفقة شقيقتها التوأم الفنانة رانيا منصور.

ونشرت نورهان، الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الشقيقة"، ولاقت تفاعل كبير من المتابعين.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمرات، جمالكم، وبعدين بقى في اللخبطة دي، ده إزاي ده بقى هو مش إنتوا واحد ولا إيه، حبايب قلبي، الحلوين".

يذكر أن الفنانة نورهان منصور بمسلسل "إمبراطورية ميم" مع خالد النبوي، وهو سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

على جانب آخر شاركت الفنانة رانيا منصور شاركت في مسلسل "الوصفة السحرية" بطولة شيري عادل وعمر الشناوي وعدد من الفنانين، ومن تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

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