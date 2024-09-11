بالفيديو.. بوسي ترقص على الطاولة على نغمات أغنية "بسبوسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة :

احتفلت المطربة الشعبية بوسي، بعيد ميلادها الـ 43، وسط حضور عدد من الأصدقاء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الحفل، وظهرت بوسي وهي ترقص على الطاولة على أنغام أغنية "بسبوسة" للفنان أكرم حسني.

وحضر عيد ميلاد الفنانة بوسي عدد من النجوم من بينهم: هنادي مهنا، شيماء سيف، حكيم

يذكر أن آخر أعمال المطربة بوسي أغنية "بحبك أنا" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب مؤخرا، بالتعاون مع شركة روتانا للإنتاج الفني .

https://www.facebook.com/reel/493549276918247

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