وفاة والدة المخرج أحمد شاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن المخرج أحمد شاهين، وفاة والدته، منذ قليل، بعد صراع مع المرض، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك".

وكتب "شاهين: "إنا لله وإنا إليه راجعون، مؤمنون وراضون بقضاء الله وقدره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أمي في ذمة الله بعد صراع طويل مرير مع المرض، نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتها ولا نقول إلا ما يرضي الله".

وأعلن "شاهين"، عن موعد ومكان العزاء، وكتب: "سيقام العزاء الخميس ٩/١٢ بمسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب، الرجال والنساء".

وحرص السيناريست عمرو محمود ياسين على نعي والدة المخرج أحمد شاهين، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "ببالغ الحزن والأسى، أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى صديقي العزيز المخرج أحمد شاهين في وفاة والدته الغالية، اللهم ارحمها وأغفر لها وأجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".