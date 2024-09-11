رانيا منصور تبدأ تصوير مسلسلها الجديد "رقم سري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نوران أسامة:

بدأت الفنانة رانيا منصور تصوير مسلسلها الجديد، والذي يحمل اسم "رقم سري" والذي يعد امتدادًا لمسلسل "صوت وصورة"، والتي قامت ببطولته الفنانة حنان مطاوع.

مسلسل "رقم سرى" بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعى، رانيا منصور، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة"، ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

على جانب آخر شاركت الفنانة رانيا منصور شاركت في مسلسل "الوصفة السحرية" بطولة شيري عادل وعمر الشناوي وعدد من الفنانين، ومن تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

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