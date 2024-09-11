فن ومشاهير

غدًا.. أبطال مسلسل "عمر أفندي" في ضيافة منى الشاذلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

يحل أبطال مسلسل "عمر أفندي" ضيوفًا على برنامج "معكم"، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، المذاع على قناة "ON" غدًا الخميس.

ونشرت منى الشاذلي برومو الحلقة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الخميس، أبطال مسلسل عمر أفندي مع منى الشاذلي، استنونا".

تدور أحداث مسلسل "عمر أفندي" في إطار من التشويق والإثارة حول أحد الأشخاص الذي يعثر على سرداب سري يعود به إلى زمن بعيد، يكتشف من خلاله ماض لا يعلم عنه شيء، يدفعه فضوله للعيش في حياة مزدوجة في زمانين مختلفين، ويشارك ببطولة الفيلم أحمد حاتم، ، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، محمود حافظ، تأليف مصطفى حمدي، إخراج عبدالرحمن أبو غزالة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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