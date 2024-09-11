بالصور.. محمد سامي برفقة زوجته مي عمر في أحدث ظهور لهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شارك المخرج محمد سامي متابعيه، على السوشيال ميديا، صورًا جديدة له وظهر برفقة زوجته الفنانة مي عمر.

ونشر سامي الصور عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت مي بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان قصير باللون الوردي، وحازت على تفاعل عدد كبير من الجمهور.

وانهالت عليهم تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "بحبكم إنتوا الاتنين، منورين، أجمل اتنين، إيه الحلاوة دي، أحلى ناس في الكون، منورين الدنيا كلها، الله يخليكم لبعض بسم الله ماشاء الله".

يذكر أن، محمد سامي يتعاون مجددا مع زوجته الفنانة مي عمر بعد تجربتهما في "نعمة الأفوكاتو" بمسلسل جديد سيعرض في رمضان 2025 بعنوان "إش إش".

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