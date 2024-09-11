"بـ الأبيض".. مي سليم أنيقة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها، أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت مي الصورة من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة، ارتدت قميص وبنطال باللون الأبيض.

ولاقت الصورة تفاعل من المتابعين، وجاءت التعليقات كالتالي: "أجمل واحدة بدون مجهود، ملاك، القمر، برنسيسة، الحلوة اللي بتاخد العقل، القمر كله".

وشاركت الفنانة مي سليم مؤخرًا بعدد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل "المداح: أسطورة العودة" بطولة الفنان حمادة هلال وعرض بموسم دراما رمضان 2024، إلى جانب فيلم "بنقدر ظروف" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي.

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