شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول كيدمان تغيب عن العرض الخاص لفيلمها الجديد بسبب والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر النجمة العالمية نيكول كيدمان في الحداد على وفاة والدتها، جانيل آن كيدمان، حيث لم تظهر كيدمان الحائزة على جائزة الأوسكار في العرض الأول لفيلم Babygirl في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي أمس الثلاثاء 10 سبتمبر الجارى، بعد أيام من نبأ وفاة والدتها.

أوضحت مخرجة الفيلم، هالينا راين، غياب كيدمان أثناء العرض الأول للفيلم في تورنتو، حيث قالت راين للحاضرين: "لقد عدنا من مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى حيث أقمنا العرض الأول لفيلمنا، وكانت تجربة عاطفية للغاية كما قد تكون قرأت لأن نيكول كيدمان فازت بجائزة أفضل ممثلة".

وأضافت راين قائلة: "ولكن للأسف، قبل صعودها على المسرح وقبول الجائزة، علمت بوفاة والدتها واضطرت إلى الذهاب إلى عائلتها، ولهذا السبب لم تكن معنا الليلة، لكنها أرادت أن تعلمنا جميعًا أنها كانت متحمسة للغاية لهذا اليوم، إنه يوم خاص جدًا بالنسبة لنا، خاصة هذا هو العرض الأول لنا في أمريكا الشمالية".

وذلك بعدما تغيبت النجمة العالمية نيكول كيدمان، عن تسلم جائزتها كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم الدراما "baby girl" في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته الـ 81، الذي أسدل الستار عليها أمس، حيث غادرت المدينة الإيطالية بعد وفاة والدتها قبل إعلان الجائزة بساعات لتتسلم المخرجة هالينا راين جائزتها بالنيابة عنها.