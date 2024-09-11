شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة: معجب بأفكار فريق "كوميدى جانج" وسعيد بمشاركتهم بالساقية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك اليوم الفنان محمد جمعة في عرض " ستاند اب كوميدى " على مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك ، بالمشاركة مع فريق " كوميدى جانج "، وفى تصريح خاص قال الفنان محمد جمعة عن هذا الفريق أعجبت بأعمالهم الكوميدية وهم فريق مجتهد يمتلك موهبة كوميدية كبيرة لذلك وافقت على المشاركة معهم وسعيد بهذه المشاركة".



محمد جمعة

يذكر أن قال الفنان محمد جمعة، إن إفيه "كله رايح" لم يكن مكتوبا في سكريبت مسلسل الوصية، وكنت حاسس إن المشهد مش مقفول وعرضت على السيناريست إنى أقول الإفيه ده وقالى نجرب كده وهسيب مسافة علشان لو منجحشي نشيله في المونتاج.

وأضاف خلال حلوله ضيف ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة الحياة: الحمد لله الجملة بقت تريند، وفي أكتر من اقتراح أننا نستغل شخصية عم ضياء في مشروع قادم يكون هادفا، وحصريا لبرنامج "واحد من الناس" قريبا هنعمل مسلسل كوميدى لعم ضياء.

وأضاف محمد جمعة أن شخصية عم ضياء من أهم الشخصيات الجماهيرية في حياته، وأيضا شخصيته في مسلسل ضد مجهول ومسلسل الاختيار ومسلسل هذا المساء.