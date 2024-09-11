خالد الصاوي لن يكون بديلاً لأي فنان في “المداح”.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار خبر تعاقد صنّاع الجزء الخامس من مسلسل “المداح” وهو بطولة حمادة هلال، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، مع النجم خالد الصاوي تساؤلات كثيرة حول ما إذا كان الصاوي سيحلّ بديلاً للفنان فتحي عبد الوهاب، الذي جسّد دور الشيطان في الجزء الرابع من العمل.

وكشف مصدر من داخل العمل أن الصاوي سيظهر بالفعل في الجزء الخامس من مسلسل “المداح” بدور الشيطان، لكنه لن يكون استكمالاً لدور فتحي عبد الوهاب، وإنما سيقدّمه الصاوي برؤية جديدة وأسلوب مختلف، مؤكداً أنها ليست المرة الأولى التي يجسد فيها أحد الفنانين دور الشيطان في السلسلة، حيث سبق وقدّمه الفنان محمد رياض في الجزء الثالث، وجاء بعده فتحي عبد الوهاب ليقدّم الدور بأسلوب مختلف عن أداء رياض، وسيشكّل دور الصاوي مفاجأة في العمل.

وتواصل الشركة المنتجة للعمل في الفترة الحالية ترشيح باقي أبطال المسلسل للتعاقد معهم، من أجل البدء بالتصوير في أقرب وقت.

وشارك في بطولة “المداح 4” الفنانون: حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، خالد سرحان، هبة مجدي، سهر الصايغ، حنان سليمان، دنيا عبد العزيز، صفاء جلال، والعديد من الضيوف، بينهم: دياب، مي سليم وأحمد خالد صالح.