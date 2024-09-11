صلاح عبدالله يثير الجدل بمنشور غامض ويوضح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان صلاح عبد الله حيرة الجمهور وقلقهم عليه بعد كتابته منشوراً غامضاً على صفحته الشخصية في “فيسبوك”، ما جعل الكثيرين يتساءلون عمّا إذا كان يقصد في منشوره التلميح الى اعتزال الفن أو الرغبة في عدم المشاركة في أعمال فنية، بجانب تكهنات حول حالته الصحية.

ونشر صلاح عبد الله صورتين من أول عمل شارك فيه بدور “دؤمة” في مسلسل “سنبل بعد المليون” بجانب صورة لآخر عمل قدّمه في التلفزيون وهو دور “خميس فتيحة” في مسلسل “العتاولة” في موسم رمضان 2024، وعلّق على الصورتين بأبيات شعر قال فيها: “أول ظهور وآخر ظهور… يا عمر دار من دور لدور… غايتي ومنايا تتر النهاية… بالخير أكون فيه مذكور”.

وفي تعليقه على الأمر، نفى صلاح عبد الله ما تم تداوله عن اعتزاله التمثيل، مؤكداً أنه لم يقصد ذلك في المنشور الذي كتبه.

وأوضح أنه قصد في منشوره تذكير نفسه بأعماله وأول ظهور له في الدراما التلفزيونية وآخر ظهور، بجانب رغبته في كسب دعاء الجمهور له، لأن دعاءهم يسعده كثيراً. إذ قال: “من حين لآخر بحب أفكر نفسي إني قدمت مشوار وأعمال كثيرة، والعملين اللي كتبتهم هم من أول ظهور ليا في التلفزيون وآخر ظهور لأن في ناس جابت ليا أعمال قدّمتها بعد “العتاولة” في السينما ولكني كنت أقصد الأعمال التلفزيونية”. وأضاف: “بحب أفكّر نفسي بأعمالي وأكسب دعوات من الناس الطيبين وبنبسط لما الناس تدعيلي”.