هكذا احتفل أشرف عبد الباقي بعيد ميلاده (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفل الفنان أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده الـ61، والذي يوافق 11 سبتمبر من كل عام.

ونشر أشرف، مقطع فيديو أثناء احتفاله بعيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق: "إحتفلت النهاردة بـ عيد ميلادي مع الشباب في الشركة.. شكراً يا شباب على العيد ميلاد الجميل ده".

وتحدث أشرف عبد الباقي في الفيديو، قائلًا: "أنا بشكركم يا جماعة أنا دلوقتي قاعد مع الشباب في الورك شوب كلهم شاطرين، شكرا ليكم جدا وكل سنة وأنتم طيبين، وأنا مبسوط أني قاعد في وسط شباب كلهم زي ولادي وشاطرين وعاملين شغل جميل".

يذكر أن آخر مشاركات الفنان أشرف عبد الباقي الفنية كانت بمسلسل "جولة أخيرة" وعرض مطلع العام الجاري.

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