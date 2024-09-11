بالفيديو.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها وجمهورها، أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت ياسمين، مقطع فيديو، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت مرتدية فستان "سوارية" لامع، لتنال الصورة إعجاب متابعيها.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Yasmine Sabri‎‏ (@‏‎yasmine_sabri‎‏)‎‏

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر يا ياسمين"، الجمال المصري.. تحفة"، "جميلة الجميلات"، "جمالها تبارك الله"، "حبيبة قلبي ولا غلطة".

وكانت آخر مشاركات الفنانة ياسمين صبري مسلسل "رحيل" والذي عُرض بموسم دراما رمضان 2024، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين بينهم أحمد صلاح حسني ومحمد كيلاني.

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