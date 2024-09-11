شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد والشاب خالد يطرحان أغنية "الزين".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طرح النجم أحمد سعد، والشاب خالد أحدث أعمالهما سوياً بعنوان "الزين" وهي من كلمات مصطفى حدوتة وعبدو سعود، وميكس أمير محروس، حيث طرح سعد الأغنية عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.
وتقول كلمات الأغنية:
كانت فين العيون دي
وكان فين الجمال ده
كانت فين السهره دي
وكان فين القمر ده
كانت فين الضحكه دي
وكان فين الدلع ده؟
انا بحب الحاجات دي
ده انا بموت في الكلام ده
غي شوفتك هبلني الزين
ياعمري عينيك شابين
وين اداني عشقك وين
Sa vous dire ca y est
قلبي يبغيك انتي
وين تروحي اديني معاك
ننسى روحي وما ننساك
وانتي داويني بدواك
ياعمري حياتي
نهديها لك انتي
تعالي هنا مره مره
وانا معاك كل مره
ده انت بس اللي في قلبي
والباقيين بره بره
قلبي ليك دقه دقه
ما تزقوش زقه زقه
ده انت بس اللي في عيني
والباقين لا لا
غي شوفتك هبلني الزين
ياعمري عينيك شابين
وين اداني عشقك وين
Sa vous dire ca y est
قلبي يبغيك انتي
وين تروحي اديني معاك
ننسى روحي وما ننساك
وانتي داويني بدواك
يا عمري حياتي
نهديها لك انتي
عمري حبك انتي غدار غدار
عشقك فيا يجدي كي النار
عقلي بيك مودر خيطان كي طار
رمشة فيا سكنتي bizzarre
قل
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