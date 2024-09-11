شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد والشاب خالد يطرحان أغنية "الزين".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم أحمد سعد، والشاب خالد أحدث أعمالهما سوياً بعنوان "الزين" وهي من كلمات مصطفى حدوتة وعبدو سعود، وميكس أمير محروس، حيث طرح سعد الأغنية عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية:

كانت فين العيون دي

وكان فين الجمال ده

كانت فين السهره دي

وكان فين القمر ده

كانت فين الضحكه دي

وكان فين الدلع ده؟

انا بحب الحاجات دي

ده انا بموت في الكلام ده

غي شوفتك هبلني الزين

ياعمري عينيك شابين

وين اداني عشقك وين

Sa vous dire ca y est

قلبي يبغيك انتي

وين تروحي اديني معاك

ننسى روحي وما ننساك

وانتي داويني بدواك

ياعمري حياتي

نهديها لك انتي

تعالي هنا مره مره

وانا معاك كل مره

ده انت بس اللي في قلبي

والباقيين بره بره

قلبي ليك دقه دقه

ما تزقوش زقه زقه

ده انت بس اللي في عيني

والباقين لا لا

غي شوفتك هبلني الزين

ياعمري عينيك شابين

وين اداني عشقك وين

Sa vous dire ca y est

قلبي يبغيك انتي

وين تروحي اديني معاك

ننسى روحي وما ننساك

وانتي داويني بدواك

يا عمري حياتي

نهديها لك انتي

عمري حبك انتي غدار غدار

عشقك فيا يجدي كي النار

عقلي بيك مودر خيطان كي طار

رمشة فيا سكنتي bizzarre

قل