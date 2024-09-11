شكرا لقرائتكم خبر عن رومانسية أحمد داود في أعماله من ولد وبنت وهيبتا إلى الهوى سلطان والان مع تفاصيل الخبر

تشهد دور العرض السينمائي عرض فيلم الهوى سلطان للفنان أحمد داود، والذي يجسد فيه شخصية "علي " الشاب المحب للحياة والحب بشكل عام والذي يريد أن يدخل قصة حب، ولكن قبل عرض العمل نستعرض قصص الحب والرومانسية التي حققت نجاحا كبيرا في أعمال أحمد داود

سامح المخلص في إحساسه ويدفع ثمن ذلك في فيلم ولد وبنت

جسد داود في فيلم ولد وبنت الذي تم عرضه عام 2010، شخصية "سامح" الحالم والمتمرد الذي يحب " شهد " ويوجد بينهما فوارق كبيرة في المستوى الاجتماعي، وينسى "سامح" خلال حبه لـ "شهد" هذه الفوارق، فـ يقرر المجتمع أن يحاسبه على ذلك.

رامي المجنون وحريته تغلب حبه في فيلم هيبتا

قدم أحمد داود عام 2016 فيلم هيبتا، وجسد شخصية "رامي"، الفنان الحر المجنون الذي لم يحسب أي خطوة ينفذها ويمشي بـ إحساسه فقط، وفي وسط جنونه يحب " علا " الذي يرسمها على منديل وينجذب لها من أول جلسة، وأيضًا يعرفها من إحساسه، وتحبه " علا " وتحب جنونه وجرأته في حبه لها.

يوسف الفليسوف في حبه لنادرة في أهو ده اللي صار

جسد داود شخصية "يوسف نوار" في مسلسل أهو ده اللي صار قصة حب جديدة رأى الجمهور أحمد داود بشكل مختلف في نبرة الصوت والحديث، وحبه لـ "نادرة" المليء بالفلسفة والشعر لها، "يوسف نوار" الطبيب، ولكن بسيط في فكره وحبه.

سمير المحب في صمت بسبب الظروف في هذا المساء

رأينا داود بمسلسل هذا المساء في شخصية " سمير " السواق الذي يعمل لدى عائلة ثرية ماديًا، ولكن " تقى " تقع في طريقه بسبب تعرضها للابتزاز بسبب فيديوهات، وتستنجد بـ "سمير"، وخلال وقفة سمير معها وجدعنته يحبها وهي أيضًا تحبه.

آدم العشوائي وحبه لـ ليلى المفاجئ في سوتس بالعربي

قدم أحمد داود في رمضان 2022 مسلسل سوتس بالعربي، وجسد شخصية " أدم منصور" الشخص العشوائي في حياته بسبب قرارته الخاطئة، ولكن خلال عمله كمحامي في مكتب " فريدة المسيري " يقابل " ليلى " التي تأخذه مثل الطفل وتعرفه كل كبيرة وصغيرة في المكتب، وتساعده في القضايا.

زينهم وجميلة في مسلسل زينهم

خرج أحمد داود خارج المألوف بشخصية زينهم في المسلسل، وذلك بسبب الشخصية ذاتها وتحضيره لها، ولكن خلال كل ذلك يقابل جميلة بالصدفة، والمواقف تجعلهم سويًا في كواليس مصلحة الطب الشرعي، فيقعوا في حب بعضهم بالتدريج.

ومن المقرر أن نشاهد داود في فيلم الهوى سلطان مع الفنانة منة شلبي، بشخصية علي، ويضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.



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