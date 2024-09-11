شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عرض فيلم السرب على منصة Watch It والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية لمنصة Watch It الرقمية بمختلف حساباتها الرسمية عبر السوشيال ميديا، عن موعد طرح فيلم "السرب" الذي يتناول أحداثا حقيقية من خلال إحدى العمليات التي قام بها الجيش وقوات الأمن المصرية للرد على تنظيم داعش.

حيث نشرت الصفحة الرسمية للمنصة عبر انستجرام، صورة لبوستر الفيلم وكتبت "لأول مرة، مباشرة بعد السينما ، فيلم السرب يُعرض على #WATCHIT ابتداءً من 19 سبتمبر".

فيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.