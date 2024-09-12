الراقصة دينا: تزوجت 9 مرات ونفسي أكسر رقم تحية كاريوكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة والراقصة الاستعراضية دينا عن عدد زيجاتها، وذلك خلال ظهورها ضيفة على قناة ألفا اليوم.

وقالت دينا، إن أول شخص أحببته كان يدعى طارق الجيار، شقيق الفنان هادي الجيار، لكنه توفي عندما كنت في الخامسة عشرة من عمري.

وأضافت: "أنا تزوجت 9 مرات بس في الخير، هو رقم مش مفزع، تحية كاريوكا تزوجت 13 مرة، ونفسي أكسر الرقم ده".

وأضافت أنها لم تخطط للزواج بهذا العدد، ولكن هذه سنة الحياة، متابعة: "أنا بستعجب من اللي بيقولوا مش هعمل كده تاني.. طب إنت تعرف منين، أنا مكنتش مخططة أتجوز 9 مرات، وأنا بمنع صحابي السيدات من الطلاق، وأقول الزواج الحقيقي هو يكون راجل واحد طول الحياة".

وكانت دينا، قد كشفت في وقت سابق عن تقديمها برنامج جديد بعنوان "اسمع من دينا" وعرضه عبر المنصات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت عن كواليس البرنامج بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وتحدثت عن تطرقها للحديث عن عدة موضوعات تخص حياتها الشخصية والعملية وآرائها بالعديد من الموضوعات الأخرى، وكواليس وحكايات تخص حياتها الشخصية لأول مرة، إلى جانب ردها على العديد من التساؤلات والشائعات التي طالتها خلال الفترة الماضية.

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