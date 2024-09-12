شكرا لقرائتكم خبر عن ريان كوندال يرد على انتقادات جورج مارتن بسبب House Of The Dragon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دافع المنتج التنفيذي والمشارك في تأليف وإخراج مسلسل House Of The Dragon ريان كوندال، عن المسلسل ضد انتقادات المؤلف جورج آر مارتن، مؤكدًا أنهم "خدموا كتابه واحترموه".

وذلك بعدما انتهى الموسم الثاني من مسلسل Game Of Thrones، والذي يستند إلى كتاب مارتن Fire & Blood الذى طرح في عام لعام 2018، الشهر الماضي على HBO.

وحاليا يتم كتابة الموسم الثالث حاليًا ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج العام المقبل 2025، كما أكد كوندال أن المسلسل سينتهي بعد موسمه الرابع.

وندد مارتن بالتغييرات "السامة" على مادة كتابة في المسلسل الأخير، بحجة أنها "أضعفت" قصته الأصلية، وخلال ظهوره في بودكاست House Of The Dragon الرسمي، رد كوندال على انتقادات مارتن، بحجة أنهم فعلوا ما في وسعهم ليكونوا "مخلصين" لـ كتابه Fire & Blood.

حيث صرح كوندال قائلا:" أن الطريقة التي نتعامل بها مع هذا الأمر هي أننا نوازن باستمرار بين الحاجة إلى سرد قصة خيالية جذابة على نطاق واسع وخدمة هذا الكتاب الذي نحترمه كثيرًا في Fire & Blood، وتقديم نسخة مقتبسة تظل وفية له ومحترمة له".

وتابع كوندال قائلا:" وأحيانًا لا نفعل بالضبط ما يتوقعه الجمهور أو ما هو موجود في النص، لكنني أعتقد أنه في التحليل النهائي للأمر، نأمل أن يتمكن معظم الناس من الدخول ورؤية التفاصيل المختلفة، ولكننى أستطيع أن أرى كيف أن المؤرخين لديهم منظور واحد لهذه القصة، خاصة عندما تحكي القصة الذاتية عن كيف كان العيش هناك على الأرض مع هذه الشخصيات، كيف تم استيعاب هذه القصة بعد ذلك في التاريخ".