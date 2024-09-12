شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سلامة يشكر يسري نصر الله على مشاركته فى تجربة "كاستنج".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المخرج عمرو سلامة الشكر للمخرج الكبير يسري نصر الله، على مشاركته في تجربة "كاستنج" التي يشرف عليها سلامة لاختيار مواهب جديدة شابة واعدة فى مجال التمثيل، للمشاركة كأبطال لمسلسل مقبل، ونشر صوراً من مشاركة الأخير في الحلقات المقرر عرضها يومي الخميس والجمعة، وكتب: "شكرا للمعلم الكريم والإنسان المعطاء أ. يسري نصر الله لمشاركته معانا في تجربة Casting- كاستنج".

وسرعان ما حرص المخرج يسري نصر الله على الرد في تعليقات البوست الذي نشره سلامة عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وكتب: "انبسطت جدا من التجربة".



يسري نصر الله من الكواليس



عمرو سلامة مع المخرج يسري نصر الله

وكانت الصفحة الرسمية لبرنامج "كاستنج" عبر فيس بوك، نشرت بوست وكتبت: "ترقبوا حلقة مميزة من برنامج كاستنج على Dmc، الخميس والجمعة الساعة 11 مساءً، حيث تتألق المواهب وتتجاوز الحدود، مع ضيفنا المخرج يسري نصرالله، الذي سيشاركنا أسرار صناعة السينما والتليفزيون، استعدوا لرؤية المواهب الجديدة والمفاجآت الساحرة. هل ستكون هناك موهبة تلهمنا أو قصة تأخذنا في رحلة ملهمة؟ انتظروا واكتشفوا!".



كواليس حلقة كاستنج المقبلة



جانب من تجارب الأداء