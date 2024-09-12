شكرا لقرائتكم خبر عن كريم أبو زيد يطرح قريبا أغنيته الجديدة بعنوان "البنات" والان مع تفاصيل الخبر

أيام قليلة ويطرح المطرب كريم أبو زيد أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل إسم "البنات" من كلماته وألحانه وتوزيع شقيقه الراحل أشرف أبو زيد وإخراج كريم إسماعيل، وتحمل عدد من المفاجآت .

وقال مؤخرا الفنان كريم أبو زيد إن إغنية "إشاعات" الذى طرحها وحققت نجاحا كبيرا تدور فى إطار درامى هادف حول أكذوبة الشائعات التى تنتشر عبر ألسنة بعض الأشخاص ذوي الفقر الأخلاقى ليقع فى صدقها بعض البشر، لافتًا إلى ذلك بسرد كلماتها شبابى ذات إيقاع موسيقى سريع حول عصر السوشيال ميديا وغيرها، مشيرًا إلى الخوف من انتشار ظاهرة الشائعات والأكاذيب دون الوقوف على مستند لنشرها لتسبب الكثير من النتائج الخاسرة، مؤكدًا أنه على الإنسان أن يراجع ضميره قبل أن ينشر هذه الشائعة وغيرها.

وكانت آخر الأعمال الموسيقية للمطرب كريم أبو زيد ديو غنائى مع المطرب الشعبى شحته كاريكا على طريقة الفيديو كليب بعنوان "ايزي ايزي" وهو من كلمات كالوشا وألحان وليد العطار وتوزيع إسلام ساسو وإخراج محمد العوادلى وتم طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب فى شهر مايو الماضى وتخطى حاجز المليون مشاهدة لحين ذات الوقت.

