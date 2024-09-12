شكرا لقرائتكم خبر عن أورلاندو بلوم: خسرت 23 كيلو من وزنى أثناء التحضير لفيلم The Cut الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر النجم العالمى أورلاندو بلوم ما يقرب من 23 كيلو في ثلاثة أشهر فقط للتحضير لفيلمه الجديد عن الملاكمة، The Cut، الذى طرح يوم 6 سبتمبر الجارى في عدد من دور العرض في كندا، على ان يصل دور العرض حول العالم خلال الفترة المقبلة.

ومن قبيل المصادفة، ترتبط حبكة الفيلم الذي أخرجه المخرج شون إليس أيضًا حول رحلة رجل لفقدان الوزن، الشخصية التي يقدمها بلوم في The Cut، وهو على وشك الانهيار في محاولاته في إنقاص وزنه في الوقت المناسب ليلعب مباراة كبرى، وكل ذلك تحت ستار مدرب مشبوه (جوه تورتورو).

قال بلوم في استوديو مهرجان تورنتو السينمائي التابع لـ موقع Variety: "لقد قللت من الطعام بشكل أساسي على مدار فترة ثلاثة أشهر حتى قبل التصوير مباشرة، عندما كنت في أحاول تقليل وزني، حيث فقدت حوالى 23 كيلو ، وكان وزني حوالي 83 كيلو عندما بدأت، لذا فقدت الكثير من الوزن، وكنت أعاني من تحديات عقلية أيضًا".

كما أكد بلوم إن تحوله الجذري كان "مثيرًا" أكثر من "مرعبًا"، مضيفًا: "لقد فوجئت أكثر بالجانب العقلي من الأمر، مثل الحرمان من النوم، وليس السعرات الحرارية المستنفدة، والعيش في هذه الحالة الذهنية لفترة من الوقت كان تحديًا كبيرًا".

أثبتت بعض المشاهد في فيلم The Cut أنها مكثفة بعض الشيء بالنسبة للجمهور مع عرض الفيلم في المهرجان، حيث يحتوي العمل على مشاهد لبلوم وهو يسنزف دمه، ويتعامل مع جسده قبل وزنه.