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سيمون تتعاون مع نادر حمدى ونورة العتيبى فى "كلمنى عن نفسك"

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القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة سيمون من تسجيل أغنية جديدة  بعنوان " كلمنى عن نفسك " تتعاون  الفنانة سيمون فيها مع الموزع نادر حمدى والملحنة والشاعرة نورة العتيبى فى أول تعاون بين الثنائى وتنوى طرحها على كافة المنصات الإلكترونية وقناتها الخاصة على اليوتويب خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من مكساج وماستر الأغنية.

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 سيمون نادر حمدى

الفنانة سيمون، سبق وأن قالت إن سر نجاحها الرد على الجمهور بنفسها على وسائل التواصل الاجتماعى، موضحة أنها كانت منذ سنوات ترد هى ووالدها على جوابات المتابعين لها من داخل وخارج مصر قبل ظهور السوشيال ميديا".

 

وأضافت سيمون، خلال لقاء لها فى برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة dmc، أن كل الأدوار اللى جائتها كانت تطور فيها من خلال الأداء الذى تقدمه، لافتة إلى أنها برج الجوزاء، وانا مش مؤمنة بالأبراج، وما كنتش بفهم فى الأبراج واللى فهمنى إياها الفنانة فاتن حمامة لأنها كانت برج الجوزاء، وهى مثلى الأعلى، وحصلت على جائزة من لجنة الفنون فى الأمم المتحدة لإكمال مسيرة فاتن حمامة".

 

تابعت سيمون: "من صغرى فى المدرسة والجامعة وأنا شاطرة فى الأبحاث حيث تأتى جودتها فى كثرة البحث عن المعلومة والتى تستدعى كتابة تفاصيل أكثر". 

 

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سيمون نادر حمدى

 

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سيمون نادر حمدى

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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