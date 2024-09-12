بالصور – تامر حسني يحتفل مع أبطال “ريستارت” بانتهاء التصوير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل النجم المصري تامر حسني مع أبطال وصنّاع أحدث أفلامه “ريستارت” بانتهاء التصوير، ونشر تامر عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مجموعة صور من احتفاله مع نجوم الفيلم تمهيداً لعرضه في دور السينما في موسم أفلام عيد الفطر 2025.

وكشف تامر من خلال الصور عن كواليس آخر أيام تصوير الفيلم، حيث كتب معلّقاً عليها: “صور من آخر يوم تصوير “ريستارت” مع حبايب قلبي أبطال وصنّاع الفيلم. إن شاء الله عيد الفطر 2025″.

وظهر في الصور كلٌ من هنا الزاهد وباسم سمرة ومحمد ثروت والمخرجة سارة وفيق وباقي فريق العمل، وهم يتبادلون الضحكات مع بطل الفيلم تامر حسني.

فيلم “ريستارت” هو بطولة: تامر حسني وهنا الزاهد وباسم سمرة وعصام السقا وميكا ومحمد ثروت وعدد من النجوم… ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

يُذكر أن تامر حسني أحيا مساء السبت 31 آب (أغسطس) حفلًا غنائياً في مراسي بالساحل الشمالي قدّم خلاله باقة من أجمل أغانيه، وشهد الحفل حضور الفنانة آيتن عامر، التي غنّت معه أغنية “معلمين”… ونزول تامر وسط الجمهور والغناء معهم والتقاط الصور “السيلفي” مع معجبيه.