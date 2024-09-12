"صور رومانسية".. هاجر أحمد في أحدث ظهور بصحبة زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة هاجر أحمد متابعيها صورًا جديدة لها، على السوشيال ميديا، وحازت على إعجاب جمهورها.

ونشرت هاجر، الصور على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "شبه بعض جدًا، أحلى اتنين بجد ربنا يخليكم لبعض ويحفظكم من العين، سكاكر اللهم بارك ربنا يحميكوا لبعض، سبحان الله تحس شبه بعض ربنا يبارك، ربنا يخليكوا لبعض".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هاجر أحمد مسلسل "المعلم" الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني 2024، وهو من بطولة الفنان مصطفى شعبان وسهر الصايغ ومنذر رياحنة وعدد كبير من النجوم.

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