بالفيديو.. محمد سامي يكشف سر فقدان وزنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشف المخرج محمد سامي عن سبب فقدان وزنه خلال الفترة الماضية، وذلك خلال لقائه ببرنامج "ET بالعربي"، المذاع عبر صفحتهم الرسمية بموقع "إنستجرام".

وقال سامي: "أنا بقالي فترة طويلة عايز أخس والله، في التصوير الواحد بيقعد يشرب صودا وحاجات كتير، وبيقعد فترة طويلة كده فقررت أعمل حياة صحية فخسيت كتير جدًا".

يذكر أن المخرج محمد سامي، يتعاون مجددا مع زوجته الفنانة مي عمر بعد تجربتهما في "نعمة الأفوكاتو" بمسلسل جديد سيعرض في رمضان 2025 بعنوان "إش إش".

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