محمد مهران يحتفل بأول أيام الدراسة مع ابنه "زين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نشر الفنان محمد مهران، صورًا له برفقة زوجته ونجله "زين"، في أول يوم دراسي لطفله.

وشارك مهران الصور من خلال حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أول يوم لزين في المدرسة، من أجمل وأحلى المشاعر اللي حسيتها في حياتي، احساسي بيك ميتوصفش وأنا شايفك بتاخد أول خطوة فى رحلة طويلة ومهمة، بتمنالك فيها تحقق اللي بتتمناه، وتكون نفسك وتعرف تحدد مستقبلك بالشكل اللي يخليك سعيد، بتمنى نكون معاك قد المسؤلية، ونقدر نوفرلك طول الوقت الحب، والرعاية، والاهتمام اللي يساعدوك تحقق أهدافك وتكون شخصيتك بالشكل السليم".

ووجه رسالة لزوجته: "رحلتنا بتكبر، وبفرح بيها وإحنا مع بعض، ربنا يحفظنا، ويكتبلنا الخير، ونفرح كل أيام حياتنا ببعض".

يذكر أن محمد مهران شارك في مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان.

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