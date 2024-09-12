عمرو مصطفى يجدد دعوته لتقديم "مشربتش من نيلها" بصوت جديد بدلا من شيرين عبد الوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

دعا الملحن عمرو مصطفى، إلى إعادة تقديم أغنية "مشربتش من نيلها" بأصوات جديدة، بدلا من المطربة شيرين عبدالوهاب، التي قدمت الأغنية نفسها عام 2011.

الملحن عمرو مصطفى، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "الأصوات المصرية الجميلة، عايزكم تحفظوا أغنية (مشربتش من نيلها) لأننا بنعيد توزيعها الآن، كلمات الشاعرة الكبيرة نور عبدالله وألحاني".

وتابع: "غنوها وارسلوا لي أصواتكم عبر الانستجرام، علشان تنزل قريب بصوت مصري جديد"

وتأتي دعوة الملحن عمرو مصطفى بعد 7 سنوات، من دعوته بمنع المطربة شيرين عبدالوهاب، من تقديم "مشربتش من نيلها"، بسبب الأزمة التي واجهت المطربة، على خلفية تعليقها "هيجيلك بلهارسيا"

الملحن عمرو مصطفى كتب في عام 2017، عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "كمية الصحفيين اللي كلموني على موضوع مشربتش من نيلها لا يعد منذ الصباح الباكر بصفتي ملحن الأغنية، لكن أنا قررت أرد على صفحتي علشان أنا ضد أي تصريح خارج هذه الصفحة".

وأضاف: "أولا أخلاقي لن تسمح بأي شكل من الأشكال إني أرد لسبب واحد أني كنت طرف في مشكلة سابقة مع المذكورة، صاحبة الواقعة".

وتابع: "ثانيا فى الأول والآخر هي سيدة، وأرى أن من الرجولة عدم الرد الآن.. كان ممكن في السابق لكن امتنع الآن لأن الموضوع يخص بلد".

واختتم حديثه: "ثالثا أنا من وجهة نظري ليس منع من النقابة من الغناء ولكن تمنع إذاعة أغنية مشربتش من نيلها بصوتها والبحث عن صوت مصرية، تستحق شرف الغناء لبلدها"

"مشربتش من نيلها" من كلمات الشاعرة نور عبد الله، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، إخراج أحمد المهدي، وتولى انتاجها التلفزيون المصري.