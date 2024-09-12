هيفاء وهبي بإطلالة جريئة والجمهور يغازلها.. "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها، على السوشيال ميديا مقطع فيديو من أحدث ظهور لها، ولاقت تفاعل عدد كبير من المتابعين.

ونشرت هيفاء الفيديو عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلاله بإطلالة صيفية جريئة، وارتدت توب قصير مكشوف البطن وشورت وجاكت باللون الأخضر.

وانهال عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "حبيبتي، رمز الجمال، قفلت ملفات الجمال، بسكوته، ياريت تنزلي صور هذا اللوك، ملكة جمال لبنان، ديفا الحب".

يذكر أن الفنانة هيفاء وهبي واجهت أزمة خلال الفترة الماضية ، بسبب حذف شركة روتانا أغانيها من منصة "تيك توك"، وكشفت عن التفاصيل على حسابها بموقع "X" وعلقت: "لكل من سألني بشأن إزالة فيديوهات أغنياتي عن منصة تيك توك بصورة مفاجئة من قبل شركة روتانا، بالنسبة لمسح أغنياتي التي هي من إنتاج الشركة، ما عندي جواب دقيق لأن ما حطونا بالصورة لما أخدوا القرار الطارئ السريع بشأني".

وأضافت: "ولكن الشركة وقفت لي ومسحت أيضًا أغاني ألبوم بابا فين!!، أحب أن أوضح أن أغاني ألبوم بابا فين تعود ملكيته لي أنا شخصيًا، ولا يحق لأي شركة إنتاج أن تحذف أغانيه على أي منصة تحت طائلة المسائلة القانونية، وقد تحرك مكتب المحاماة الخاص بي في بيروت للتحقق من هذا الفعل الغير قانوني، للعلم شركة روتانا لا تمتلك الألبوم بل كانت تملك توزيعه ولمدة 3 سنوات فقط مع ذلك تحتفظ به إلى الان، اقتضى التوضيح ردًا على التساؤلات الكثيرة وشكرًا".

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