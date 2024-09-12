"بدلة صفراء".. هند صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة هند صبري، جمهورها، صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت هند الصور من خلال حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها بدلة باللون الأصفر.

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "قمر، ماشاء الله، الجمال كما يجب أن يكون، الأصفر يجنن عليكي، جمالو، إيه القمر ده".

وكانت آخر أعمال الفنانة هند صبري، مسلسل "مفترق طرق" الذي عرض عبر إحدى المنصات وشارك في بطولته: إياد نصار، ماجد المصري.

كما تنتظر هند صبري عرض الموسم الثاني من مسلسل "البحث عن علا" المقرر عرضه على شبكة "نتفليكس" خلال الفترة المقبلة.

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