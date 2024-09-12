شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور خاص للنجم محمد ممدوح في الجزء الثانى من فيلم هيبتا.. المناظرة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم النجم محمد ممدوح إلى طاقم عمل فيلم الدراما الرومانسية الجديد هيبتا: المناظرة الأخيرة، وذلك بعدما بدأ المخرج هادى الباجورى تصوير أول مشاهد الجزء الثانى من فيلم هيبتا والذي يحمل اسم "هيبتا – المناظرة الأخيرة".

وبدأ تصوير أحداث الفيلم الجديد هيبتا.. المناظرة الأخيرة بعد الانتهاء من التعاقد مع أبطال العمل السبعة، حيث قرر القائمون على الفيلم تقديم الجزء الثاني بأبطال مختلفين عن الجزء الأول الذى تم عرضه عام 2016،

فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة تدور أحداثه في إطار دراما رومانسي، وهو من تأليف من تأليف محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري، وبطولة منة شلبى، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، كريم قاسم، ميان السيد، حسن مالك، بالإضافة إلى أسماء اخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا.

يستكشف الفيلم تقلبات العلاقة العاطفية ويكشف عن رؤى عميقة حول مدى تأثيرها على حياتنا. كما يناقش طبيعة العلاقات وتطورها بشكل غير متوقع. يجذب الفيلم جمهورًا جديدًا إلى جانب محبي فيلم هيبتا ليأخذهم إلى عالم مليء بالمشاعر والعواطف، يكشف كيف يمكن أن تشكل روابطنا الإنسانية العميقة.

الجزء الأول من فيلم "هيبتا" قام ببطولته عمرو يوسف، ياسمين رئيس، أحمد داود، دينا الشربيني، أحمد مالك، جميلة عوض، شيرين رضا، أنوشكا، أحمد بدير، سلوى محمد علي، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم ماجد الكدواني، نيللي كريم، كندة علوش، هاني عادل، والفيلم مأخوذ عن الرواية التي حققت أعلى المبيعات واعتلت قوائم مبيعات الكتب في مصر لعدة أسابيع، وصدر منها أكثر من 36 طبعة منذ إطلاقها في 2014.