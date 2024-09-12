شكرا لقرائتكم خبر عن إعجاب نادين بـ رامى فى مسلسل إنترفيو يجعلها تلجأ لهاكر للحصول على الوظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل إنترفيو، الذى يعرض على منصة watch it، ومن أحدث أعمالها الأصلية، بمنافسة نادين "رنا رئيس " مع ديانا هشام ونور بدر للحصول على وظيفة فى تطبيق “match maker” ومن يصل إلى المنافسة النهائية يأخذ الوظيفة ويتحدث معهم رامى " خالد شباط" صاحب التطبيق فى اختبارات ليختار ما بينهما.

وتكشف نادين لصديقتها عن إعجابها برامى منذ زمن وأنها تفعل ذلك وتريد الانضمام للشغل معه من أجل حبها له، وأنه لم يتم قبولها من البداية لإجراء إنترفيو في الشركة ولكنها لجأت لأحد أصدقاءها الهاكر من أجل تعديل الميل وتنجح فى ذلك وتصبح من المنافسين الثلاثة على الوظيفة.



مسلسل إنترفيو مكون من 10 حلقات، ويشارك فى بطولة خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.