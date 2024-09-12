شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة داود تروج لشخصيتها فى تيتا زوزو قبل عرضه 21 سبتمبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

روجت الفنانة بسمة داود لأحدث أعمالها، مسلسل تيتا زوزو المقرر عرضه قناة Dmc يوم السبت الموافق 21 سبتمبر الجارى الساعة 8 مساء، وعلى منصة Watch it قبل القناة بـ 24 ساعة، حيث نشرت بسمة صوراً من كواليس العمل، تجمعها بالنجمة إسعاد يونس بطله العمل ومحمد كيلاني والمخرجة شيرين عادى على حساباتها بالسوشيال ميديا، ولقت: استنوني في شخصية ريم بمسلسل تيتا زوزو.

مسلسل تيتا زوزو مكوّن من 30 حلقة، ومن بطولة: إسعاد يونس، إسلام إبراهيم، إيناس كامل، محمد كيلاني، بسمة داود، حمزة العيلي، نور محمود، ندا موسى، عابد عناني، سمر علام، أحمد عنان، مجدي بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال. والعمل من تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل تيتا زوزو تدور أحداثه حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود (إسعاد يونس) أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال، وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أيّ مشكلة يلجأون لها، وتحاول دائمًا التقرُّب منهم، وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلُّمه، ولكن تقع اعتزاز دائمًا في خلاف مع أبنائها؛ لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي، وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.

يذكر أن بسمة داود شاركت مؤخراً فى مسلسل الوصفة السحرية الذى تم عرضه على قناة Dmc فى يونيو الماضى، والعمل بطولة شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمى، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد، أسامة عبد الله، ملك ياسر وشروق إبراهيم.

مسلسل الوصفة السحرية تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم، وتدور أحداثه فى إطار إجتماعى عن العلاقات الزوجية ومشاكل الأزواج والبحث عن طرق لحلها.



بسمة داود من كواليس تيتا زوزو



بسمة داود مع اسعاد يونس فى كواليس تيتا زوزو



بسمة داود والمخرجة شيرين عادل