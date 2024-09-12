"رد فعله قهرني".. أول تعليق من زوجة عصام صاصا بعد زيارة زوجها بالسجن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت جهاد أحمد زوجة مطرب المهرجانات عصام صاصا، صورة لها تجمعها بـ ابنها "رحيم"، وذلك بعد عودتها من زيارة زوجها في السجن.

وكتبت جهاد عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة": "في ولد قمر هنا راح شاف بابا بعد 3 شهور، وبابا كان واحشنا أوي رد فعل رحيم لما شاف باباه قهرني أقسم بالله الحمدلله على كل حال".

ويواصل عصام صاصا طرح عدد من أغانيه الجديدة كان آخرها أغنية "سامع كلاب بنتبح" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، إلى جانب صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تصدر عصام صاصا قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجًا، بعد طرح أغنية "الدنيا قاسية" بعد ساعات من حبسه، وحققت ما يزيد على المليون مشاهدة بعد يومين من طرحها.

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