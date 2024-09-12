"أنا حلوة عشان وياك".. إسراء عبد الفتاح توجه رسالة للميرغني في عيد زواجهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة إسراء عبدالفتاح على توجيه رسالة لزوجها الفنان حمدي الميرغني بمناسبة عيد زواجهم.

ونشرت إسراة صورة رومانسية وهي تحتضن حمدي، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "أنا لو حلوة أنا حلوة عشان وياك.. كل سنة وأنت حبيبي".

ورد عليها حمدي الميرغني، وكتب: "بعشق حياتي معاكي بحبك".

يذكر أن، الفنان حمدي الميرغني تزوج من إسراء عبدالفتاح في عام 2017، وسط حضور مجموعة كبيرة من الفنانين، على رأسهم أشرف عبدالباقي وأعضاء فريق مسرح مصر.

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