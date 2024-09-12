مي عمر بإطلالة جريئة.. والجمهور يغازلها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها عبر السوشيال ميديا إطلالة جريئة من أحدث ظهور لها.

ونشرت مي، الصورة التي ظهرت فيهات مرتدية فستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالك غير" ، "أجمد واحدة في مصر" ، "إيه الجمال والأناقة دي" ، "عسل" ، "قمر" .

يذكر أن، مي عمر شاركت في سباق دراما رمضان 2024 بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، ومن إخراج محمد سامي.