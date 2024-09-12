شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين بطلا أمام أمينة خليل فى مسلسل لام شمسية.. لرمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة أمينة خليل التحضيرات والاستعدادات لمسلسلها الجديد لام شمسية، المقرر أن تخوض من خلاله السباق الرمضانى المقبل 2025، من تأليف مريم ناعوم، وإخراج كريم الشناوى، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – وجوهر، ومشرف عام محمد سرى، حيث يعقد فريق العمل حاليًا جلسات مكثفة للاستقرار على التفاصيل المبدئية وترشيح أسماء الممثلين والبطل أمام أمينة في أحداث المسلسل.

وتعاقد الفنان محمد شاهين على دور البطولة أمام امينة خليل، حيث يعد لام شمسية التعاون الثالث بين امينة وشاهين ،إذ تعاونا سويا فى مسلسل الهرشة السابعة عام 2023، ثم تعاونا فى فيلم وش فى وش العام الماضى.



وغابت أمينة خليل عن المشاركة في رمضان الماضى 2024، واكتفت بالمشاركة في عدد من الأعمال السينمائية آخرهم فيلم شقو مع النجمين عمرو يوسف ومحمد ممدوح ويسرا والذى حقق ما يقرب من 78 مليون جنيه، من إخراج كريم السبكى.

وفى سياق آخر، يعرض لامينة خليل فيلم x مراتى مع النجمين هشام ماجد ومحمد ممدوح تايسون، والذى عرض في السينمات يوم 24 يوليو الماضى، من إخراج معتز التونى، وتجسد من خلاله أمينة خليل دورًا محوريًا في أحداث الفيلم الذى تدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعى.

فيلم X مراتى بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، خالد كمال، على صبحى، محمد أوتاكا، عماد رشاد، ألفت إمام، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى كيمز وإخراج معتز التونى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حيث الطبيب النفسي يوسف الذي يتولى إصدار تقرير نفسي عن المجرم الخطير طه حتى يتم الإفراج عنه من السجن، ويكتشف أنه طليق زوجته سحر ووالد ابنها.

اما آخر اعمال محمد شاهين مسلسل لحظة غضب وعرض فى رمضان الماضى على منصة watch it، بطولة صبا مبارك على قاسم، ناردين فرج،واخرون، تأليف مهاب طارق، اخراج عبد العزيز النجار .



