تعرف على إيراد فيلم "عاشق" في يومه الأول بدور العرض السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي، أمس الأربعاء 11 سبتمبر، فيلم "عاشق" بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في يومه الأول بـ"السينمات" إيرادا بلغ مليونا و43 ألفا و626 جنيها.

"عاشق" تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، بطولة أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين، سامي مغاوري، وتطل من خلال هنا الزاهد كضيف شرف، والعمل من إنتاج أحمد السبكي.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد حاتم عُرض له مؤخرًا مسلسل "عمر أفندي" والذي حقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته: رانيا يوسف، آية سماحة، مصطفى أبو سريع، محمد عبد العظيم، محمود حافظ، ومجموعة كبيرة من الفنانين.