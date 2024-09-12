نرمين الفقي تنشر صورا جديدة من عيد ميلاد منة فضالي.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها وجمهورها صورا جديدة من عيد ميلاد الفنانة منة فضالي.

ونشرت نرمين صور جمعتها بـ منة فضالي والإعلامية لمياء فهمي، والأصدقاء، عبر حسابها بموقع "انستجرام".

وتفاعلت منة فضالي مع الصور، وعلقت: "القمراية".

وجاءت تعليقات رواد "انستجرام"، على الصور، كالتالي: "أحلى منوش و أجمل نيرو"، "أحب هذا"، "كل سنة وأنتي طيبة"، "قمر يا نرمين احلى واحده شافتها عيوني"، "أحلى واحدة من غير مجهود نيرو".

احتفلت الفنانة منة فضالي بعيد ميلادها الـ41 والذي يوافق 4 سبتمبر.

منة فضالي أعلنت اعتذارها عن المشاركة في مسلسل "جوما"، بعد ساعات من نشرها صور من كواليس المسلسل، على حسابها بموقع "فيسبوك".

يذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي هو مسلسل "محارب" الذي شاركت به في السباق الرمضاني 2024، وخاض بطولته الفنان حسن الرداد، ومجموعة من الفنانين.

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