"أصبح شابا وشاركها الرقص".. ظهور نادر لابن المطربة بوسي بعيد ميلادها (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لابن المطربة بوسي وهو يرقص معها في عيد ميلادها الـ 43، وذلك في ظهور نادر له أمام الجمهور.

وظهرت "بوسي" في الفيديو مرتدية فستان سواريه قصير، وظهر ابنها مرتديا "بدلة"، ورقصا على أغنية "ستو أنا" وسط تصفيق من الحضور .

كما ظهر بالفيديو أيضا المطرب حكيم وهو يرقص مع بوسي على أغنية "ولا واحد ولا مية".

يذكر أن، آخر أعمال المطربة بوسي أغنية "بحبك أنا" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب مؤخرا، بالتعاون مع شركة روتانا للانتاج الفني .

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